Песков объяснил, как Россия справляется с демографическими ямами

В России существуют демографические ямы из-за распада СССР и Великой отечественной войны. Однако на данный момент в этой области идет работа правительства, а повышение демографии является приоритетом для президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть демографические ямы, связанные с ВОВ, распадом СССР. Но сейчас, конечно же, реализуется целый набор мер. Но дело в том, что демография — это такая область, где меры имеют отложенный эффект. Какое-то время ситуация останется тяжелой, но идет работа правительства», — заявил Песков, добавив, что демография — это приоритет для Путина. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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