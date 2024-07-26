Песков объяснил, как Россия справляется с демографическими ямами

Песков: демография — один из приоритетов президента России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в РФ существуют ямы в демографии, которыми занимается правительство Фото:

В России существуют демографические ямы из-за распада СССР и Великой отечественной войны. Однако на данный момент в этой области идет работа правительства, а повышение демографии является приоритетом для президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть демографические ямы, связанные с ВОВ, распадом СССР. Но сейчас, конечно же, реализуется целый набор мер. Но дело в том, что демография — это такая область, где меры имеют отложенный эффект. Какое-то время ситуация останется тяжелой, но идет работа правительства», — заявил Песков, добавив, что демография — это приоритет для Путина. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В России существуют демографические ямы из-за распада СССР и Великой отечественной войны. Однако на данный момент в этой области идет работа правительства, а повышение демографии является приоритетом для президента страны Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «У нас есть демографические ямы, связанные с ВОВ, распадом СССР. Но сейчас, конечно же, реализуется целый набор мер. Но дело в том, что демография — это такая область, где меры имеют отложенный эффект. Какое-то время ситуация останется тяжелой, но идет работа правительства», — заявил Песков, добавив, что демография — это приоритет для Путина. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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