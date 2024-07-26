Песков посоветовал американцам учить историю России

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков надеется, что в США люди сами изучат историю РФ, если их этому никто не учит Фото:

Жителям и властям США нужно учить историю России, для них это будет не бесполезным знанием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это, наверное, будет не бесполезно для большей части американской аудитории узнать, что есть много славных страниц в истории России, и мало кто в США, простых американцев, да может быть и предстателей политического истеблишмента, знает так глубоко историю», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU.

Дмитрий Песков также упомянул в своей речи Отечественную войну 1812 года. По его словам, американцев истории России никто не учил, однако может кто-то заинтересуется этим лично и изучит.

Ранее в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп поделился деталями своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик призвал Зеленского к ускорению процесса достижения мира. Он также упомянул историческую военную мощь России, заявив, что страна победила бывшего канцлера немецкого Рейха Гитлера и полководца Наполеона I Бонапарта в войне 1812 года.

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Жителям и властям США нужно учить историю России, для них это будет не бесполезным знанием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это, наверное, будет не бесполезно для большей части американской аудитории узнать, что есть много славных страниц в истории России, и мало кто в США, простых американцев, да может быть и предстателей политического истеблишмента, знает так глубоко историю», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Дмитрий Песков также упомянул в своей речи Отечественную войну 1812 года. По его словам, американцев истории России никто не учил, однако может кто-то заинтересуется этим лично и изучит. Ранее в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп поделился деталями своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик призвал Зеленского к ускорению процесса достижения мира. Он также упомянул историческую военную мощь России, заявив, что страна победила бывшего канцлера немецкого Рейха Гитлера и полководца Наполеона I Бонапарта в войне 1812 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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