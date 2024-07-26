Песков посоветовал американцам учить историю России

26 июля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков надеется, что в США люди сами изучат историю РФ, если их этому никто не учит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям и властям США нужно учить историю России, для них это будет не бесполезным знанием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это, наверное, будет не бесполезно для большей части американской аудитории узнать, что есть много славных страниц в истории России, и мало кто в США, простых американцев, да может быть и предстателей политического истеблишмента, знает так глубоко историю», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Дмитрий Песков также упомянул в своей речи Отечественную войну 1812 года. По его словам, американцев истории России никто не учил, однако может кто-то заинтересуется этим лично и изучит. Ранее в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп поделился деталями своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик призвал Зеленского к ускорению процесса достижения мира. Он также упомянул историческую военную мощь России, заявив, что страна победила бывшего канцлера немецкого Рейха Гитлера и полководца Наполеона I Бонапарта в войне 1812 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям и властям США нужно учить историю России, для них это будет не бесполезным знанием. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это, наверное, будет не бесполезно для большей части американской аудитории узнать, что есть много славных страниц в истории России, и мало кто в США, простых американцев, да может быть и предстателей политического истеблишмента, знает так глубоко историю», — заявил Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Дмитрий Песков также упомянул в своей речи Отечественную войну 1812 года. По его словам, американцев истории России никто не учил, однако может кто-то заинтересуется этим лично и изучит. Ранее в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп поделился деталями своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский политик призвал Зеленского к ускорению процесса достижения мира. Он также упомянул историческую военную мощь России, заявив, что страна победила бывшего канцлера немецкого Рейха Гитлера и полководца Наполеона I Бонапарта в войне 1812 года.