В Тюмени в ДТП с маршруткой погиб человек

В аварии пострадали пять человек
В Тюмени в аварии с маршрутным автобусом погиб человек, четыре пассажира получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«„Киа Рио“ и маршрутный автобус №65 столкнулись на ул. Тимуровцев,1. Предварительно, водитель „Киа“ выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали 37-летний водитель „маршрутки“ и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78-ми, 70-ти лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель „Киа“ погиб», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что в салоне погибшего водителя обнаружили пакет с алкоголем. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
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