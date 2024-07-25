25 июля 2024

В Тюмени в ДТП с маршруткой погиб человек

В Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом погиб водитель легкового автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали пять человек
В аварии пострадали пять человек Фото:

В Тюмени в аварии с маршрутным автобусом погиб человек, четыре пассажира получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«„Киа Рио“ и маршрутный автобус №65 столкнулись на ул. Тимуровцев,1. Предварительно, водитель „Киа“ выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали 37-летний водитель „маршрутки“ и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78-ми, 70-ти лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель „Киа“ погиб», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в салоне погибшего водителя обнаружили пакет с алкоголем. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тюмени в аварии с маршрутным автобусом погиб человек, четыре пассажира получили травмы. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «„Киа Рио“ и маршрутный автобус №65 столкнулись на ул. Тимуровцев,1. Предварительно, водитель „Киа“ выехал на встречную полосу. В ДТП пострадали 37-летний водитель „маршрутки“ и четверо пассажиров: 14-летний подросток, мужчины 78-ми, 70-ти лет и 48-летняя женщина. 50-летний водитель „Киа“ погиб», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что в салоне погибшего водителя обнаружили пакет с алкоголем. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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