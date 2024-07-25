Появились подробности аварии в Тюмени, где легковушка врезалась в маршрутку

Водитель маршрутки также пострадал вместо со своими пассажирами
У водителя легкового автомобиля, который врезался в маршрутный автобус, случился сердечный приступ. Об этом рассказали в администрации Тюмени.
«Сегодня на улице Тимуровцев, 2, произошло столкновение машины и автобуса маршрута № 65: по предварительным данным у водителя легкового автомобиля случился сердечный приступ. Во время столкновения в общественном транспорте пострадали 4 человека, все они обратились за медицинской помощью», — сообщили в мэрии.
ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло днем 26 июля. В аварии пострадал водитель автобуса и четверо его пассажиров.
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