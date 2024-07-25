25 июля 2024

Появились подробности аварии в Тюмени, где легковушка врезалась в маршрутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель маршрутки также пострадал вместо со своими пассажирами
Водитель маршрутки также пострадал вместо со своими пассажирами Фото:

У водителя легкового автомобиля, который врезался в маршрутный автобус, случился сердечный приступ. Об этом рассказали в администрации Тюмени.

«Сегодня на улице Тимуровцев, 2, произошло столкновение машины и автобуса маршрута № 65: по предварительным данным у водителя легкового автомобиля случился сердечный приступ. Во время столкновения в общественном транспорте пострадали 4 человека, все они обратились за медицинской помощью», — сообщили в мэрии.

ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло днем 26 июля. В аварии пострадал водитель автобуса и четверо его пассажиров.

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У водителя легкового автомобиля, который врезался в маршрутный автобус, случился сердечный приступ. Об этом рассказали в администрации Тюмени. «Сегодня на улице Тимуровцев, 2, произошло столкновение машины и автобуса маршрута № 65: по предварительным данным у водителя легкового автомобиля случился сердечный приступ. Во время столкновения в общественном транспорте пострадали 4 человека, все они обратились за медицинской помощью», — сообщили в мэрии. ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошло днем 26 июля. В аварии пострадал водитель автобуса и четверо его пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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