27 июля 2024
26 июля 2024

В ЯНАО медведь разгуливает среди гаражей

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь замечен в районе ГСК "Тюльпан"
Медведь замечен в районе ГСК "Тюльпан" Фото:

В Надыме (ЯНАО) в районе гаражного кооператива «Тюльпан» местные жители заметили медведя. Об этом сообщает telegram-канал «ТРК Надым. Новости города и района».

«В районе гаражей ГСК "Тюльпан" города Надым замечено появление медведя, который убежал в сторону ГСК "Ольга"», — говорится в сообщении. Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Ранее медведь был замечен в районе Межвежинского газопромыслового управления поселка Пангоды. До этого в районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.

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В Надыме (ЯНАО) в районе гаражного кооператива «Тюльпан» местные жители заметили медведя. Об этом сообщает telegram-канал «ТРК Надым. Новости города и района». «В районе гаражей ГСК "Тюльпан" города Надым замечено появление медведя, который убежал в сторону ГСК "Ольга"», — говорится в сообщении. Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Ранее медведь был замечен в районе Межвежинского газопромыслового управления поселка Пангоды. До этого в районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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