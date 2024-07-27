В ЯНАО медведь разгуливает среди гаражей

Медведь замечен в районе ГСК "Тюльпан"
В Надыме (ЯНАО) в районе гаражного кооператива «Тюльпан» местные жители заметили медведя. Об этом сообщает telegram-канал «ТРК Надым. Новости города и района».
«В районе гаражей ГСК "Тюльпан" города Надым замечено появление медведя, который убежал в сторону ГСК "Ольга"», — говорится в сообщении. Жителей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
Ранее медведь был замечен в районе Межвежинского газопромыслового управления поселка Пангоды. До этого в районе Спорышевского месторождения жители Ноябрьска заметили медвежонка, который забрался на дерево, испугавшись автомобилей.
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