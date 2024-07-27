Бизнесменам разрешили поставить прилавки на главной городской площади Кургана по случаю грандиозного праздника

В Кургане предпринимателям разрешат размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на городских площадях и улицах 31 августа. Именно в эту дату будут отмечать 345-летие со дня образования города. Эта информация содержится в постановлении мэрии.
«Организовать размещение объектов нестационарной уличной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города Кургана при проведении городского праздника, посвященного 345-летию города Кургана, 31 августа 2024 года», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Заявки от бизнеса администрация будет принимать с 5 по 23 августа.
URA.RU писало ранее, что хедлайнером на праздновании Дня города в Кургане станет рок-музыкант, народный артист России Александр Маршал. С музыкантом уже подписан контракт на проведение концерта.
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