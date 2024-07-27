27 июля 2024

Бизнесменам разрешили поставить прилавки на главной городской площади Кургана по случаю грандиозного праздника

Мэрия Кургана в День города разрешит размещать НТО на улицах и площадях
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году Курган отмечает 345-летие
В этом году Курган отмечает 345-летие Фото:

В Кургане предпринимателям разрешат размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на городских площадях и улицах 31 августа. Именно в эту дату будут отмечать 345-летие со дня образования города. Эта информация содержится в постановлении мэрии.

«Организовать размещение объектов нестационарной уличной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города Кургана при проведении городского праздника, посвященного 345-летию города Кургана, 31 августа 2024 года», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Заявки от бизнеса администрация будет принимать с 5 по 23 августа.

URA.RU писало ранее, что хедлайнером на праздновании Дня города в Кургане станет рок-музыкант, народный артист России Александр Маршал. С музыкантом уже подписан контракт на проведение концерта.

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В Кургане предпринимателям разрешат размещать нестационарные торговые объекты (НТО) на городских площадях и улицах 31 августа. Именно в эту дату будут отмечать 345-летие со дня образования города. Эта информация содержится в постановлении мэрии. «Организовать размещение объектов нестационарной уличной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории города Кургана при проведении городского праздника, посвященного 345-летию города Кургана, 31 августа 2024 года», — написано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Заявки от бизнеса администрация будет принимать с 5 по 23 августа. URA.RU писало ранее, что хедлайнером на праздновании Дня города в Кургане станет рок-музыкант, народный артист России Александр Маршал. С музыкантом уже подписан контракт на проведение концерта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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