Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали троих взрослых и одного ребенка

На месте работают спасатели (архивное фото)
После обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле из-под завалов были спасены четыре человека, включая одного ребенка. ЧП произошло в доме по ул. Сибирская, 81.
«Из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле достали троих взрослых и одного ребенка», — пишет Baza. На месте работают экстренные службы.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома по ул. Сибирская, 81. В МЧС ситуацию пока не комментируют. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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