На место ЧП прибыли восемь спасателей (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 17 июня в районе Макаровского моста поднялся огромный столб дыма. Пожар случился в расселенном доме, предназначенном под снос, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Загорелся расселенный дом. На месте работают восемь человек и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.
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