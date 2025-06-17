Центр Екатеринбурга затянуло густым дымом от пожара. Фото

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На место ЧП прибыли восемь спасателей (архивное фото)
На место ЧП прибыли восемь спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 17 июня в районе Макаровского моста поднялся огромный столб дыма. Пожар случился в расселенном доме, предназначенном под снос, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Загорелся расселенный дом. На месте работают восемь человек и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.

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В Екатеринбурге вечером 17 июня в районе Макаровского моста поднялся огромный столб дыма. Пожар случился в расселенном доме, предназначенном под снос, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Загорелся расселенный дом. На месте работают восемь человек и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Угрозы распространения огня на соседние постройки нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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