Начальник свердловского госпиталя ветеранов войн ушел в отставку

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Забродин руководил госпиталем шесть лет
Забродин руководил госпиталем шесть лет Фото:

Глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин отправлен в отставку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

Забродин оставил должность 17 июня. Временно исполнять обязанности будет его бывший заместитель Валентина Ямпольская.

Причина смены руководства не уточняется. Однако накануне госпиталь с рабочим визитом посетил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Главные заявления министра URA.RU собирало в отдельном материале.

Олегу Забродину 64 года. Возглавлял госпиталь с 2019 года. До этого он занимал руководящие должности в психиатрических и наркологических учреждениях региона. В 2009 году назначен главным внештатным специалистом-наркологом минздрава Свердловской области.

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Глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин отправлен в отставку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. Забродин оставил должность 17 июня. Временно исполнять обязанности будет его бывший заместитель Валентина Ямпольская. Причина смены руководства не уточняется. Однако накануне госпиталь с рабочим визитом посетил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Главные заявления министра URA.RU собирало в отдельном материале. Олегу Забродину 64 года. Возглавлял госпиталь с 2019 года. До этого он занимал руководящие должности в психиатрических и наркологических учреждениях региона. В 2009 году назначен главным внештатным специалистом-наркологом минздрава Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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