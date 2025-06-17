Начальник свердловского госпиталя ветеранов войн ушел в отставку

Глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин отправлен в отставку. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.
Забродин оставил должность 17 июня. Временно исполнять обязанности будет его бывший заместитель Валентина Ямпольская.
Причина смены руководства не уточняется. Однако накануне госпиталь с рабочим визитом посетил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Главные заявления министра URA.RU собирало в отдельном материале.
Олегу Забродину 64 года. Возглавлял госпиталь с 2019 года. До этого он занимал руководящие должности в психиатрических и наркологических учреждениях региона. В 2009 году назначен главным внештатным специалистом-наркологом минздрава Свердловской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!