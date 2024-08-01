При обрушении дома в Нижнем Тагиле один из жильцов вылетел с пятого этажа

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МЧС вытаскивают пострадавших из-под завалов (архивное фото)
МЧС вытаскивают пострадавших из-под завалов (архивное фото) Фото:

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле один из жильцов был выброшен из окна пятого этажа ударной волной. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой немедленно увезла скорая помощь. 

«Три человека, среди них два ребенка, пропали без вести после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле. Ещё трое детей и взрослый сейчас находятся под обломками. Один из жильцов вылетел с пятого этажа из-за ударной волны. Его забрала скорая с черепно-мозговой травмой», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели. Все важные и актуальные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле один из жильцов был выброшен из окна пятого этажа ударной волной. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой немедленно увезла скорая помощь.  «Три человека, среди них два ребенка, пропали без вести после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле. Ещё трое детей и взрослый сейчас находятся под обломками. Один из жильцов вылетел с пятого этажа из-за ударной волны. Его забрала скорая с черепно-мозговой травмой», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели. Все важные и актуальные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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