При обрушении дома в Нижнем Тагиле один из жильцов вылетел с пятого этажа

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле один из жильцов был выброшен из окна пятого этажа ударной волной. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой немедленно увезла скорая помощь.
«Три человека, среди них два ребенка, пропали без вести после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле. Ещё трое детей и взрослый сейчас находятся под обломками. Один из жильцов вылетел с пятого этажа из-за ударной волны. Его забрала скорая с черепно-мозговой травмой», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают спасатели. Все важные и актуальные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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