Прокуратура начала проверку из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в ведомстве. «На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — сообщили в ведомстве. Там также проконтролируют вопросы размещения жителей дома в ПВР. Также в прокуратуре отметили, что будут приняты меры по защите прав пострадавших жильцов. Обрушение части дома в Нижнем Тагиле произошло днем, 1 августа. На месте работают спасатели. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в ведомстве. «На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — сообщили в ведомстве. Там также проконтролируют вопросы размещения жителей дома в ПВР. Также в прокуратуре отметили, что будут приняты меры по защите прав пострадавших жильцов. Обрушение части дома в Нижнем Тагиле произошло днем, 1 августа. На месте работают спасатели. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших.