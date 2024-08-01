Прокуратура начала проверку из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в ведомстве.
«На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — сообщили в ведомстве.
Там также проконтролируют вопросы размещения жителей дома в ПВР. Также в прокуратуре отметили, что будут приняты меры по защите прав пострадавших жильцов.
Обрушение части дома в Нижнем Тагиле произошло днем, 1 августа. На месте работают спасатели. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших.
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