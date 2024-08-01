Прокуратура начала проверку из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура, прокуратура россии, погоны, эмблема прокуратуры, юрист первого класса
На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры Свердловской области Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в ведомстве.

«На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — сообщили в ведомстве.

Там также проконтролируют вопросы размещения жителей дома в ПВР. Также в прокуратуре отметили, что будут приняты меры по защите прав пострадавших жильцов.

Обрушение части дома в Нижнем Тагиле произошло днем, 1 августа. На месте работают спасатели. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших.

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Прокуратура Свердловской области начала проверку в связи с обрушением подъезда многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в ведомстве. «На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — сообщили в ведомстве. Там также проконтролируют вопросы размещения жителей дома в ПВР. Также в прокуратуре отметили, что будут приняты меры по защите прав пострадавших жильцов. Обрушение части дома в Нижнем Тагиле произошло днем, 1 августа. На месте работают спасатели. Из-под завалов продолжают доставать пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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