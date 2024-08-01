Информация о пострадавших не уточняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени вечером 1 августа на улице Дружбы столкнулись мотоцикл и легковое авто. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП мототранспорт оказался под колесами машины.

«Мотоцикл лежит под Toyota Avensis на улице Дружбы недалеко от Алебашевской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Тюмень новости (авто и не только)». ДТП произошло вечером 1 августа. Подробности о пострадавших не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.