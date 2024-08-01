01 августа 2024

В Тюмени мотоциклист залетел под колеса легковушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин. Курган, мотоцикл, дтп, авария
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Тюмени вечером 1 августа на улице Дружбы столкнулись мотоцикл и легковое авто. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП мототранспорт оказался под колесами машины.

«Мотоцикл лежит под Toyota Avensis на улице Дружбы недалеко от Алебашевской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Тюмень новости (авто и не только)». ДТП произошло вечером 1 августа. Подробности о пострадавших не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тюмени вечером 1 августа на улице Дружбы столкнулись мотоцикл и легковое авто. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП мототранспорт оказался под колесами машины. «Мотоцикл лежит под Toyota Avensis на улице Дружбы недалеко от Алебашевской», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Тюмень новости (авто и не только)». ДТП произошло вечером 1 августа. Подробности о пострадавших не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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