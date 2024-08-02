02 августа 2024

Свыше 60 тысяч курганцев посетили выставку трофейной техники НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, американская гаубица
Каждый пятый курганец стал гостем военной выставки Фото:

В Курганской области более 60 тысяч жителей стали гостями выставки трофейной техники НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» на донецком и авдеевском направлениях СВО. Об этом говорят данные подсчетов посещаемости.

«Выставку трофейной техники НАТО в Кургане посетили 60 тысяч человек. Всего в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выставку осмотрели свыше 360 тысяч человек», — передает telegram-канал «Urfo info» со ссылкой на подсчеты посетителей.

С 22 июля по 3 августа курганцы посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием.

Более 100 посетителей выставки в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания.

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В Курганской области более 60 тысяч жителей стали гостями выставки трофейной техники НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» на донецком и авдеевском направлениях СВО. Об этом говорят данные подсчетов посещаемости. «Выставку трофейной техники НАТО в Кургане посетили 60 тысяч человек. Всего в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выставку осмотрели свыше 360 тысяч человек», — передает telegram-канал «Urfo info» со ссылкой на подсчеты посетителей. С 22 июля по 3 августа курганцы посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Более 100 посетителей выставки в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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