Свыше 60 тысяч курганцев посетили выставку трофейной техники НАТО

03 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Каждый пятый курганец стал гостем военной выставки Фото: Роман Наумов © URA.RU В Курганской области более 60 тысяч жителей стали гостями выставки трофейной техники НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» на донецком и авдеевском направлениях СВО. Об этом говорят данные подсчетов посещаемости. «Выставку трофейной техники НАТО в Кургане посетили 60 тысяч человек. Всего в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выставку осмотрели свыше 360 тысяч человек», — передает telegram-канал «Urfo info» со ссылкой на подсчеты посетителей. С 22 июля по 3 августа курганцы посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Более 100 посетителей выставки в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области более 60 тысяч жителей стали гостями выставки трофейной техники НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» на донецком и авдеевском направлениях СВО. Об этом говорят данные подсчетов посещаемости. «Выставку трофейной техники НАТО в Кургане посетили 60 тысяч человек. Всего в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выставку осмотрели свыше 360 тысяч человек», — передает telegram-канал «Urfo info» со ссылкой на подсчеты посетителей. С 22 июля по 3 августа курганцы посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Более 100 посетителей выставки в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания.