В Турции призвали США взять Израиль «на поводок»

Глава МИД Турции Фидан: США должны остановить Израиль
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Израильская сторона устраивает провокации, заявил Хакан Фидан Фото:

Вашингтон должен взять Израиль «за поводок» и показать ему, кто здесь хозяин. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что Ближний Восток больше не может терпеть провокации с израильской стороны.

«Израиль убил главу политбюро ХАМАС [Исмаила Ханию]. <…> Друзья, эта схема больше не может применяться. Мы больше не играем в эти игры, мы вышли из схемы, где Израиль творит зло, а США за ними подметают и пытаются деэскалировать ситуацию. Хозяева должны взять в руки его поводок и показать, кто тут хозяин», — заявил Фидан во время пресс-конференции в Каире.

Также глава МИД отметил, что ближневосточный регион больше не может терпеть провокации со стороны Израиля. Кроме того, сразу после атак Израиля политики, поддерживающие еврейское государство в конфликте, приезжают в Египет и просят другие страны не развязывать войну, сказал министр.

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Вашингтон должен взять Израиль «за поводок» и показать ему, кто здесь хозяин. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что Ближний Восток больше не может терпеть провокации с израильской стороны. «Израиль убил главу политбюро ХАМАС [Исмаила Ханию]. <…> Друзья, эта схема больше не может применяться. Мы больше не играем в эти игры, мы вышли из схемы, где Израиль творит зло, а США за ними подметают и пытаются деэскалировать ситуацию. Хозяева должны взять в руки его поводок и показать, кто тут хозяин», — заявил Фидан во время пресс-конференции в Каире. Также глава МИД отметил, что ближневосточный регион больше не может терпеть провокации со стороны Израиля. Кроме того, сразу после атак Израиля политики, поддерживающие еврейское государство в конфликте, приезжают в Египет и просят другие страны не развязывать войну, сказал министр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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