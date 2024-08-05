В Турции призвали США взять Израиль «на поводок»

Вашингтон должен взять Израиль «за поводок» и показать ему, кто здесь хозяин. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что Ближний Восток больше не может терпеть провокации с израильской стороны.
«Израиль убил главу политбюро ХАМАС [Исмаила Ханию]. <…> Друзья, эта схема больше не может применяться. Мы больше не играем в эти игры, мы вышли из схемы, где Израиль творит зло, а США за ними подметают и пытаются деэскалировать ситуацию. Хозяева должны взять в руки его поводок и показать, кто тут хозяин», — заявил Фидан во время пресс-конференции в Каире.
Также глава МИД отметил, что ближневосточный регион больше не может терпеть провокации со стороны Израиля. Кроме того, сразу после атак Израиля политики, поддерживающие еврейское государство в конфликте, приезжают в Египет и просят другие страны не развязывать войну, сказал министр.
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