06 августа 2024

В курганской больнице появились новые услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
Услуги проводятся без специальной подготовки Фото:

В поликлинике Шадринска появились новые услуги — низкодозовая компьютерная томография легких (НД-КТ) и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ). Об этом рассказал главный врач межрайонной больницы №5 Рустам Гареев.

«Рады сообщить вам замечательную новость! Теперь в нашей поликлинике мы можем проводить ТРУЗИ предстательной железы. Этот метод исследования позволяет выявить важные аспекты состояния предстательной железы, обеспечивая точную диагностику и своевременное лечение», — сообщил Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ТРУЗИ позволяет детально оценить состояние предстательной железы, вовремя обнаружить такие заболевания, как аденома, простатит и рак предстательной железы.

Еще одной новой услугой является низкодозовая компьютерная томография легких. Метод на ранних стадиях выявляет заболевания легких с использованием минимальной дозы излучения. Уточняется, что НД-КТ занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки.

Сообщалось, что Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Заместитель главного врача по хирургии Светлана Кожухарь отметила, что новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы.

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В поликлинике Шадринска появились новые услуги — низкодозовая компьютерная томография легких (НД-КТ) и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ). Об этом рассказал главный врач межрайонной больницы №5 Рустам Гареев. «Рады сообщить вам замечательную новость! Теперь в нашей поликлинике мы можем проводить ТРУЗИ предстательной железы. Этот метод исследования позволяет выявить важные аспекты состояния предстательной железы, обеспечивая точную диагностику и своевременное лечение», — сообщил Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ТРУЗИ позволяет детально оценить состояние предстательной железы, вовремя обнаружить такие заболевания, как аденома, простатит и рак предстательной железы. Еще одной новой услугой является низкодозовая компьютерная томография легких. Метод на ранних стадиях выявляет заболевания легких с использованием минимальной дозы излучения. Уточняется, что НД-КТ занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки. Сообщалось, что Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Заместитель главного врача по хирургии Светлана Кожухарь отметила, что новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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