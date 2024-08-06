В курганской больнице появились новые услуги

В поликлинике Шадринска появились новые услуги — низкодозовая компьютерная томография легких (НД-КТ) и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ). Об этом рассказал главный врач межрайонной больницы №5 Рустам Гареев.
«Рады сообщить вам замечательную новость! Теперь в нашей поликлинике мы можем проводить ТРУЗИ предстательной железы. Этот метод исследования позволяет выявить важные аспекты состояния предстательной железы, обеспечивая точную диагностику и своевременное лечение», — сообщил Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ТРУЗИ позволяет детально оценить состояние предстательной железы, вовремя обнаружить такие заболевания, как аденома, простатит и рак предстательной железы.
Еще одной новой услугой является низкодозовая компьютерная томография легких. Метод на ранних стадиях выявляет заболевания легких с использованием минимальной дозы излучения. Уточняется, что НД-КТ занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки.
Сообщалось, что Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Заместитель главного врача по хирургии Светлана Кожухарь отметила, что новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы.
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В поликлинике Шадринска появились новые услуги — низкодозовая компьютерная томография легких (НД-КТ) и трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ). Об этом рассказал главный врач межрайонной больницы №5 Рустам Гареев. «Рады сообщить вам замечательную новость! Теперь в нашей поликлинике мы можем проводить ТРУЗИ предстательной железы. Этот метод исследования позволяет выявить важные аспекты состояния предстательной железы, обеспечивая точную диагностику и своевременное лечение», — сообщил Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». ТРУЗИ позволяет детально оценить состояние предстательной железы, вовремя обнаружить такие заболевания, как аденома, простатит и рак предстательной железы. Еще одной новой услугой является низкодозовая компьютерная томография легких. Метод на ранних стадиях выявляет заболевания легких с использованием минимальной дозы излучения. Уточняется, что НД-КТ занимает всего несколько минут и не требует специальной подготовки. Сообщалось, что Курганская областная больница №2 получила новый тренажер для реабилитации пациентов — имитатор ходьбы «Имитрон». Заместитель главного врача по хирургии Светлана Кожухарь отметила, что новый тренажер позволит качественно ускорить процесс выздоровления пациентов больницы.