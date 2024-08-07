Сразу два города в России «превратились в Венецию» из-за мощных ливней. Видео

Дождь с грозой накрыли центр Москвы
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Ливень. Тюмень , ливень, дождь
Дождь с грозой накрыли Москву и Владивосток Фото:

Дождь с грозой накрыли центр Москвы и Владивосток. Об этом сообщили местные telegram-каналы.

«Проезжая часть возле метро „Юго-Западная“ оказалась затоплена, а на проспекте Вернадского вода достигла такого уровня, что автомобили оказались под водой», — пишет «Москва с огнеком». По прогнозам, такая погода продержится до конца вечера.

Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке. Местные каналы пишут, что город превратился в Венецию.

«Город открыл солнечный тропический ливень. Общественный транспорт не выдерживает — пассажиры едут по воде под коленом, автомобили плывут по дорогам», — пишут в канале «Новости Владивостока». В городе объявлено штормовое предупреждение.

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Дождь с грозой накрыли центр Москвы и Владивосток. Об этом сообщили местные telegram-каналы. «Проезжая часть возле метро „Юго-Западная“ оказалась затоплена, а на проспекте Вернадского вода достигла такого уровня, что автомобили оказались под водой», — пишет «Москва с огнеком». По прогнозам, такая погода продержится до конца вечера. Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке. Местные каналы пишут, что город превратился в Венецию. «Город открыл солнечный тропический ливень. Общественный транспорт не выдерживает — пассажиры едут по воде под коленом, автомобили плывут по дорогам», — пишут в канале «Новости Владивостока». В городе объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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