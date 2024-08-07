Дождь с грозой накрыли центр Москвы и Владивосток. Об этом сообщили местные telegram-каналы.
«Проезжая часть возле метро „Юго-Западная“ оказалась затоплена, а на проспекте Вернадского вода достигла такого уровня, что автомобили оказались под водой», — пишет «Москва с огнеком». По прогнозам, такая погода продержится до конца вечера.
Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке. Местные каналы пишут, что город превратился в Венецию.
«Город открыл солнечный тропический ливень. Общественный транспорт не выдерживает — пассажиры едут по воде под коленом, автомобили плывут по дорогам», — пишут в канале «Новости Владивостока». В городе объявлено штормовое предупреждение.
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