Природа Погода Сразу два города в России «превратились в Венецию» из-за мощных ливней. Видео Дождь с грозой накрыли центр Москвы 07 августа 2024 в 19:06 Размер текста - 17 + Дождь с грозой накрыли Москву и Владивосток Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дождь с грозой накрыли центр Москвы и Владивосток. Об этом сообщили местные telegram-каналы. «Проезжая часть возле метро „Юго-Западная“ оказалась затоплена, а на проспекте Вернадского вода достигла такого уровня, что автомобили оказались под водой», — пишет «Москва с огнеком». По прогнозам, такая погода продержится до конца вечера. Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке. Местные каналы пишут, что город превратился в Венецию. «Город открыл солнечный тропический ливень. Общественный транспорт не выдерживает — пассажиры едут по воде под коленом, автомобили плывут по дорогам», — пишут в канале «Новости Владивостока». В городе объявлено штормовое предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дождь с грозой накрыли центр Москвы и Владивосток. Об этом сообщили местные telegram-каналы. «Проезжая часть возле метро „Юго-Западная“ оказалась затоплена, а на проспекте Вернадского вода достигла такого уровня, что автомобили оказались под водой», — пишет «Москва с огнеком». По прогнозам, такая погода продержится до конца вечера. Похожая ситуация наблюдается во Владивостоке. Местные каналы пишут, что город превратился в Венецию. «Город открыл солнечный тропический ливень. Общественный транспорт не выдерживает — пассажиры едут по воде под коленом, автомобили плывут по дорогам», — пишут в канале «Новости Владивостока». В городе объявлено штормовое предупреждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям