Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как директор ЦРУ попросил его поставить подпись после ознакомления с секретными документами. По словам российского лидера, это произошло в присутствии тогдашнего американского президента Джорджа Буша. Об этом он рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: „Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок“. Я говорю: „Ну, ладно“, взял, расписался», — сказал президент. Своими воспоминаниями глава государства поделился, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент URA.RU.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2025 году собрало более 100 экспертов из разных стран и было посвящено вопросам глобальной безопасности, экономического развития и вызовам для России на мировой арене. Путин на встрече уделил особое внимание исторической памяти и национальному единству, подчеркнув личную ответственность каждого гражданина и важность доверия между странами, приводя примеры из собственного опыта общения с лидерами других государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.