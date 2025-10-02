02 октября 2025

Путин: неизвестно, что будет через год, если США не согласятся на сделку по ДСНВ

Соблюдение ДСНВ будет продолжено при аналогичных действиях США
Соблюдение ДСНВ будет продолжено при аналогичных действиях США Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще год после истечения его срока в феврале 2026 года, если США примут аналогичные обязательства. Об этом глава государства сообщил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Если американская администрация согласится с нашим предложением, то что будет дальше в течение года, я знаю. А что будет дальше за этими рамками, трудно сказать», — подчеркнул президент на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

22 сентября, в ходе заседания Совета безопасности, Владимир Путин заявил о готовности страны в течение одного года после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в феврале 2026 года соблюдать установленные данным соглашением ограничения. По словам президента, Россия не намерена выходить за пределы ограничений, предусмотренных ДСНВ, если США проявят встречную готовность.

В период с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проводится 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», который объединяет российских и зарубежных экспертов в сферах политики, экономики и международных отношений. В 2025 году центральной темой форума стало обсуждение процессов формирования многополярной системы международных отношений.  В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран.

