Явлинский пообещал защитить зампреда «Яблока» Круглова на фоне уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Григорий Явлинский пообещал добиваться освобождения Максима Круглова
Григорий Явлинский пообещал добиваться освобождения Максима Круглова Фото:

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский пообещал сделать все возможное для защиты и освобождения заместителя председателя партии Максима Круглова. Его арестовали по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом политик написал в своих социальных сетях. 

«Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО. Я утверждаю, что Максим — честный, порядочный и некорыстный человек. Как настоящий гражданин своей страны, он никогда не действовал и не будет действовать во вред ее интересам», — написал Явлинский в своем telegram-канале. 

Максим Круглов был задержан по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ — по версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем telegram-канале сообщение о действиях российских военных на Украине. Сейчас политик находится под стражей, ему предстоит допрос.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский пообещал сделать все возможное для защиты и освобождения заместителя председателя партии Максима Круглова. Его арестовали по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом политик написал в своих социальных сетях.  «Мы сделаем все необходимое и возможное для защиты правды и справедливости, освобождения Круглова из СИЗО. Я утверждаю, что Максим — честный, порядочный и некорыстный человек. Как настоящий гражданин своей страны, он никогда не действовал и не будет действовать во вред ее интересам», — написал Явлинский в своем telegram-канале.  Максим Круглов был задержан по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ — по версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал в своем telegram-канале сообщение о действиях российских военных на Украине. Сейчас политик находится под стражей, ему предстоит допрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...