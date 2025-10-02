02 октября 2025

Путин описал отношения с Финляндией фразой про ложечки и осадочек

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению отношений с Финляндией, отметив при этом изменившуюся ситуацию в двусторонних контактах. Об этом глава государства сообщил 2 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Красной Поляне, передает наш корреспондент.

«Если захотят как-то восстанавливать отношения, мы не против, но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказал российский лидер в ходе открытой дискуссии. Президент добавил, что нынешнее положение дел требует новых подходов и учета изменившихся реалий.

В ходе четырехчасового общения с экспертами и представителями международных организаций Путин также указал на необходимость формирования универсальных правил взаимодействия между государствами. По его словам, эти принципы должны строиться на взаимном уважении и балансе интересов. В рамках заседания участники обсудили перспективы развития мировой политики и вопросы безопасности в условиях растущей турбулентности.

