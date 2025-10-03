Российский лыжник ответил на слова шведки Сван о бойкоте Олимпиады из-за РФ

Серебряный призер Олимпийских игр Никита Крюков прокомментировал высказывание шведской лыжницы Линн Сван о возможном бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска российских спортсменов. Свое мнение Крюков выразил в беседе со СМИ.
«Давайте относиться к словам Сван как к личному мнению конкретного спортсмена. Давно понятно, что это большая политика. Если шведка не хочет выступать — ее проблемы. Почему-то сейчас они все выходят и бегают, забирают медали и призовые, которые могли бы достаться россиянам. Невелика потеря. Мнения единичных спортсменов ни на что не повлияют», — сообщил Крюков RT. Он добавил, главное — вернуться на турниры.
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко отмечал, что скандинавские страны активно выступают против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, и этот вопрос обсуждается накануне совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который пройдет 21 октября. Решение о возвращении россиян и белорусов в олимпийский отбор остается предметом споров, а скандинавское лобби оказывает значительное влияние на процесс голосования.
