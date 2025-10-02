«Кровавый монстр из 90-х» задержан: как серийный убийца из Беларуси избегал правосудия почти 30 лет

В Беларуси задержан 53-летний житель Могилева, который подозревается в совершении серии особо жестоких убийств и изнасилований, произошедших в конце 1990-х годов. Как сообщает telegram-канал Baza, мужчину искали почти три десятилетия. По данным следствия, он причастен к убийству не менее восьми женщин, а также к двум покушениям на убийство.
Расследование данных преступлений было начато еще в 1996 году после обнаружения тел молодых девушек в различных городах страны — Могилеве, Витебске, Орше и Жодино. История кровожадного белорусского маньяка — в материале URA.RU.
Серии жестоких убийств
В 1990-х годах серия убийств несовершеннолетних и молодых женщин, произошедшая на территории Минской, Могилевской и Витебской областей, потрясла всю страну. Эта волна преступлений стала самой затяжной и жестокой в современной истории Беларуси. С 1996 по 1999 год преступник выслеживал своих жертв — девушек и девочек с хрупким телосложением, которые не могли оказать ему сопротивления, — вблизи многоквартирных домов.
В подъездах, лифтах, на лестничных клетках и крышах мужчина совершал преступления сексуального характера, включая изнасилования. В случаях сопротивления со стороны жертв преступник применял удушение или наносил ножевые ранения, приводившие к смерти. На счету маньяка восемь убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование.
Как искали убийцу
Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную работу, рассмотрев множество версий и проверив тысячи граждан. Несмотря на то, что задержать преступника по горячим следам не удалось, расследование не прекращалось на протяжении почти трех десятилетий.
В 2024 году по инициативе министра внутренних дел Ивана Кубракова во всех регионах страны были сформированы специализированные рабочие группы, состоявшие из опытных следователей и сотрудников уголовного розыска, для расследования преступлений прошлых лет. В ходе работы были проанализированы данные более 40 тысяч мужчин, соответствовавших приметам и возрасту подозреваемого. С 1990-х годов на территории Беларуси была проведена проверка около 100 тысяч человек. Благодаря этой кропотливой деятельности удалось выйти на след возможного преступника.
Начальник Главного следственного управления СК Александр Агафонов уточнил, что серийный злоумышленник совершал преступления в таких городах, как Витебск, Могилев, Жодино и Орша. По словам Агафонова, почерк обвиняемого отличался особой жестокостью: нападениям подвергались девочки-подростки и женщины, в том числе в общественных местах, лифтах и подъездах. Преступник выбирал наиболее уязвимых жертв.
Глава Главного управления уголовного розыска МВД Александр Копишев отметил, что на первоначальном этапе расследование каждого убийства велось отдельно, поскольку не имелось достаточных оснований полагать, что к совершению всех преступлений причастен один человек. Впоследствии, анализируя обстоятельства совершенных деяний, место и время их совершения, способ нападения, приметы подозреваемого, а также показания свидетелей и очевидцев, следствие пришло к выводу о серийном характере преступлений. Этот вывод подтвердили и результаты экспертиз
По информации представителя МВД, города, где происходили нападения, находились на пересечении железнодорожных маршрутов «Могилев — Орша — Витебск» и «Орша — Минск», что позволило выдвинуть версию о возможной причастности сотрудника железнодорожного транспорта. Копишев добавил, что параллельно основной версии проводилась тщательная проверка лиц с судимостями за аналогичные преступления, отбывавших наказание в местах лишения свободы, состоявших на учете в психоневрологических учреждениях или страдавших психическими расстройствами. Кроме того, смотрели и тех, кто покинул территорию Беларуси.
Особое внимание уделялось проверке работников коммунальных служб, включая лифтеров. Также в поле зрения правоохранительных органов попадали сотрудники градообразующих предприятий, которые по различным причинам отсутствовали на рабочих местах во время совершения убийств.
Задержание и признание могилевского маньяка
Оказалось, что за серией жестоких преступлений, совершенных в 1990-х годах, стоял ранее неприметный 53-летний сотрудник одного из могилевских предприятий. «Кровавым монстром из 90-х оказался скромный 53-летний работник одного из могилевских предприятий», — отметили в СК.
Задержание подозреваемого прошло в центре Могилева при содействии бойцов спецподразделения «Алмаз». Операция была проведена в момент, когда мужчина направлялся на работу на велосипеде. Задержанный был полностью застигнут врасплох и не ожидал такого развития событий.
По информации Копишева, подозреваемый проживал один в частном доме и трудился фрезеровщиком и токарем на одном из могилевских заводов. В прошлом он проходил срочную службу в Вооруженных Силах. Семейное положение — не женат, детей нет.
Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой задержанный дает признательные показания, содержащие подробности совершенных преступлений. «Если бы они не кричали, я бы их не душил, конечно же. Но они начинали кричать», — заявил подозреваемый. Также мужчина рассказал о деталях одного из нападений:
«Я шел по городу, увидел девушку, которая заходила в дом. Зашел за ней. На лифте поднялись примерно на седьмой этаж. Там я девушку вывел из лифта, попросил не кричать, не сопротивляться… Но она начала сопротивляться и кричать. Я схватил ее за горло и задушил на седьмом этаже. Потом завязал на шее какой-то предмет из ее одежды и потом на руках занес на крышу. На крыше ее раздел и изнасиловал», — сказал задержанный.
Следственные органы обращаются к гражданам Беларуси, ставшим жертвами противоправных действий этого лица или располагающим информацией о его возможной причастности к другим преступлениям, с просьбой обратиться в милицию. В СК также не исключают, что задержанный мог совершать аналогичные преступления на территории России.
