Путин пригрозил ответными ядерными учениями неназванным странам

Россия готова провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы видим, что кое-кто готовит ядерные испытания. Если они их проведут, мы сделаем то же самое», — заявил президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего российских и зарубежных специалистов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году основное внимание уделяется вопросам формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран. Ранее на заседании клуба Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления и не инициирует военные противостояния первой.
