Путин: Россия готова к статусу-кво на год для договора об СНВ

Россия готова зафиксировать на год статус-кво по договору об СНВ. Об этом заявил президент РФ на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Если хотят на год как бы зафиксировать статус-кво, мы готовы, мы хотим. Не хотят — ну не надо», — сказал Путин на заседании клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости учитывать ядерные потенциалы других государств — членов НАТО при обсуждении вопросов, связанных с будущей архитектурой стратегической стабильности. После того как в феврале 2023 года Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что возобновление переговоров станет возможным лишь при условии достижения определенности по данному аспекту.
Договор СНВ-3, подписанный между Россией и Соединенными Штатами в 2010 году, предусматривал взаимное сокращение стратегических вооружений двух стран. Однако в феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в этом соглашении. Впоследствии, 22 сентября, Владимир Путин заявил о готовности России соблюдать установленные ДСНВ ограничения еще на протяжении одного года после истечения срока действия договора в феврале 2026 года, если Соединенные Штаты предпримут аналогичные шаги.
