На Украине сообщили о пропаже мэра Киева Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед проведением заседания Совета обороны. Мероприятие пришлось перенести из-за отсутствия главы города. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко.
«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. К сожалению, градоначальник не нашел времени», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Заседание планировали провести в связи с необходимостью координации работы служб города в условиях сохраняющейся угрозы безопасности.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко неоднократно критиковал сокращение бюджета Киева после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующих поправок, называя это «ограблением» столицы. Кроме того, в Верховной раде сообщали о подготовке уголовного дела в отношении мэра, связанного с его высказываниями о централизации власти и работе руководства страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.