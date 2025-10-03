На Украине сообщили о пропаже мэра Киева Кличко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кличко исчез перед заседанием Совета обороны
Кличко исчез перед заседанием Совета обороны Фото:

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед проведением заседания Совета обороны. Мероприятие пришлось перенести из-за отсутствия главы города. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко. 

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. К сожалению, градоначальник не нашел времени», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Заседание планировали провести в связи с необходимостью координации работы служб города в условиях сохраняющейся угрозы безопасности.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко неоднократно критиковал сокращение бюджета Киева после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующих поправок, называя это «ограблением» столицы. Кроме того, в Верховной раде сообщали о подготовке уголовного дела в отношении мэра, связанного с его высказываниями о централизации власти и работе руководства страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед проведением заседания Совета обороны. Мероприятие пришлось перенести из-за отсутствия главы города. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко.  «Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. К сожалению, градоначальник не нашел времени», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Заседание планировали провести в связи с необходимостью координации работы служб города в условиях сохраняющейся угрозы безопасности. Ранее сообщалось, что Виталий Кличко неоднократно критиковал сокращение бюджета Киева после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующих поправок, называя это «ограблением» столицы. Кроме того, в Верховной раде сообщали о подготовке уголовного дела в отношении мэра, связанного с его высказываниями о централизации власти и работе руководства страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...