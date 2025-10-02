Москалькова: Украина удерживает еще 13 жителей Курской области

13 жителей Курской области до сих пор удерживаются на территории Украины. Об этом 2 октября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, российская сторона продолжит добиваться возвращения каждого гражданина.
«На территории Украины до сих пор удерживаются 13 жителей Курской области. Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого», — написала Москалькова. Она также отметила, что работа по освобождению россиян ведется в постоянном режиме и находится на особом контроле.
2 октября Россия и Украина провели обмен пленными. С украинской стороны были возвращены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. Освобожденные россияне прибыли на бортовом самолете на один из аэродромов Подмосковья. В ближайшее время их направят в медицинские учреждения для проведения обследования, лечения и последующей реабилитации.
