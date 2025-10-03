Свыше 700 тысяч россиян единоразово получат пенсионные накопления

Средний размер таких выплат будет около 68 тысяч рублей
Средний размер таких выплат будет около 68 тысяч рублей

Более 700 тысяч россиян смогут единовременно получить свои пенсионные накопления в 2026 году. Право на выплату получат женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет, следует из проекта бюджета Социального фонда России (Соцфонд).

«В следующем году свыше 700 тысяч россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления, следует из проекта бюджета Соцфонда. Речь идет о взносах, замороженных с 2014-го. Право на выплаты получат женщины 55 лет и мужчины 60 лет», — проанализировав проект, сообщают «Известия».

Чтобы получить накопления, их размер должен быть меньше установленного порога — в 2026 году он вырастет до 440 тысяч рублей. Средний размер единовременной выплаты составит около 68 тысяч рублей.

С 2014 года пенсионные накопления россиян были заморожены, и только с 2026 года женщины, достигшие 55 лет, и мужчины 60 лет смогут единовременно получить эти средства, если их размер не превышает установленный лимит. В 2026 году средний размер выплаты составит около 68 тысяч рублей, а максимальная сумма — 440 тысяч. Ранее сообщалось, что подобные выплаты выбирает большинство граждан, а расчетный порог определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера.

