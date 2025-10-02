02 октября 2025

Путин в Сочи встретился с Додиком и провел переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин провел переговоры с Додиком
Путин провел переговоры с Додиком Фото:

Президент России Владимир Путин 2 октября в Сочи провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Встреча прошла после пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба, где российский лидер выступал с докладом.

В ходе встречи Путин и Додик обсудили сотрудничество России и Республики Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает корреспондент РИА Новости. Поднимались вопросы взаимодействия в энергетике, строительстве и сфере образования. В мае этого года лидеры уже встречались в Москве во время мероприятий к 80-летию Победы, а до этого — в апреле, когда Додик посещал Кремль. Регулярность контактов, по данным пресс-службы Кремля, связана с тесными историческими и культурными связями между странами, а также необходимостью координации позиций на международной арене.

Активный диалог между главами государств продолжается на регулярной основе, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у лидеров сохраняется множество тем для обсуждения, поэтому они встречаются довольно часто. По словам Пескова, поддержание личного контакта необходимо для развития двусторонних отношений и решения актуальных вопросов международной повестки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 2 октября в Сочи провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Встреча прошла после пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба, где российский лидер выступал с докладом. В ходе встречи Путин и Додик обсудили сотрудничество России и Республики Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает корреспондент РИА Новости. Поднимались вопросы взаимодействия в энергетике, строительстве и сфере образования. В мае этого года лидеры уже встречались в Москве во время мероприятий к 80-летию Победы, а до этого — в апреле, когда Додик посещал Кремль. Регулярность контактов, по данным пресс-службы Кремля, связана с тесными историческими и культурными связями между странами, а также необходимостью координации позиций на международной арене. Активный диалог между главами государств продолжается на регулярной основе, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у лидеров сохраняется множество тем для обсуждения, поэтому они встречаются довольно часто. По словам Пескова, поддержание личного контакта необходимо для развития двусторонних отношений и решения актуальных вопросов международной повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...