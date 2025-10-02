Путин в Сочи встретился с Додиком и провел переговоры

Президент России Владимир Путин 2 октября в Сочи провел переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Встреча прошла после пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба, где российский лидер выступал с докладом.
В ходе встречи Путин и Додик обсудили сотрудничество России и Республики Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах, передает корреспондент РИА Новости. Поднимались вопросы взаимодействия в энергетике, строительстве и сфере образования. В мае этого года лидеры уже встречались в Москве во время мероприятий к 80-летию Победы, а до этого — в апреле, когда Додик посещал Кремль. Регулярность контактов, по данным пресс-службы Кремля, связана с тесными историческими и культурными связями между странами, а также необходимостью координации позиций на международной арене.
Активный диалог между главами государств продолжается на регулярной основе, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у лидеров сохраняется множество тем для обсуждения, поэтому они встречаются довольно часто. По словам Пескова, поддержание личного контакта необходимо для развития двусторонних отношений и решения актуальных вопросов международной повестки.
