«Мы обязаны быть готовыми ко всему»: какие громкие заявления уже сделал Путин на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин прибыл на XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основной темой разговора стал многополярный мир.
Помимо этого, Путин прокомментировал успехи России в противостоянии санкциям и всему Западу. Главные заявления президента РФ, которые приводит наш корреспондент на месте событий — в материале URA.RU.
Возможности многополярного мира
«Мы обязаны быть готовыми ко всему»
Путин поделился, что в нынешнее время все меняется очень быстро. В связи с чем нужно быть готовыми ко всему.
«Мы живем в такое время, когда все меняется очень быстро. Мы обязаны быть готовыми ко всему», — заявил Путин.
Помимо этого президент отметил, что нет ничего предопределенного в политическом пространстве. По его словам, ситуация может пойти как угодно. И нужно быстро реагировать на эти перемены.
«Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга»
Путин также рассказал, что возможности многополярного мира никак не отделить от его опасностей. Он также отметил, что суть этого мира — выстроить страны в одной иерархии.
«Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга <...> Многополярный мир — ответ на попытку выстроить страны в одной иерархии», — заявил президент.
«Ни одна из мировых проблем не была решена»
В эпоху многополярного мира ни одно решение проблем не увенчалось успехом. Об этом также рассказал Путин.
Путин о странах Запада и НАТО
«Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти»
Президент РФ также отметил, что страны Запада не смогли устоять перед «соблазном абсолютной власти».
«Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», — заявил Путин.
«Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО»
Россия, пытаясь избавиться от оснований для конфликтов с Европой, дважды пыталась войти в состав НАТО. Но оба раза не увенчались успехом.
«Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО», — заявил Путин. Он отметил, что это было дважды — в 1954 году и в 2000. Оба раза были получены отказы «у порога».
«Могущество США и союзников достигало пика в конце XX века»
По словам президента РФ, могущество Штатов и их союзников находилось на своем пике в конце XX века. Но он отметил, что нет такой силы, которая позволит управлять абсолютно всем миром.
«Могущество США и их союзников в конце XX века достигло пика, но нет такой силы, которая могла бы управлять всем миром», — заявил президент РФ. Также президент отметил, что уже никто не готов следовать правилам, которые были придуманы кем-то и «там, за океанами».
«Провал гегемонии был только вопросом времени»
Президент рассказал, что противостоять попыткам гегемонии Запада поможет только другая гегемония. По его словам, провал западных стран был только вопросом времени.
«Против лома нет приёма, окромя другого лома, и такой лом появляется всегда. <...> Провал гегемонии был только вопросом времени», — поделился президент.
«Мы следим за милитаризацией Европы»
Путин также отметил, что в России внимательно следят за милитаризацией Европы. Он отметил, что это нужно для оценки ситуации и возможного ответа. «Мы внимательно следим за милитаризацией Европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ», — заявил президент.
Путин об успехах России в мире
«Россия явила миру высочайшую степень устойчивости перед давлением»
Оппоненты России пытались вогнать ее в рамки изоляции и автаркии. У них этого не вышло, заявил Путин.
«Россия явила миру высочайшую степень устойчивости перед давлением, которое могло бы сломать целую коалицию государств», — поделился президент. Он также отметил, что «скоро все запретят, к чертям собачьим», но никакие запреты не сработают.
«Россия — абсолютный рекордсмен по числу введенных против страны санкций»
Также президент отметил, что против России введено наибольшее число санкций, но безуспешно. «По числу введённых против нас санкций Россия — абсолютный рекордсмен, но все эти усилия потерпели крах», — заявил президент.
«Россия важна для поддержания мирового баланса»
Путин отметил, что Россия играет важную роль для поддержания баланса в мире, и что без РФ он нормально не сможет быть выстроен. «Россия важна для поддержания мирового баланса, он без России не выстраивается», — поделился президент.
