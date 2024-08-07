07 августа 2024

Жительница Тюмени стала героиней шоу «Беременна в 16»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск с участницей шоу из Тюмени выйдет в эфир этой осенью
Выпуск с участницей шоу из Тюмени выйдет в эфир этой осенью Фото:

Жительница Тюмени по имени Кристина стала героиней шоу «Беременна в 16», которое выходит на канале «Ю». Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала. 

В видеоанонсе указано, что выпуск программы с участницей из Тюмени будет показан в новом сезоне шоу. Его трансляция начнется этой осенью.

Ранее агентство писало о том, что Александра Маслакова, которая несколько лет прожила в Тюмени после переезда из ХМАО, стала участницей проекта «Последний герой». Однако дойти до финала она так и не смогла.  

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Жительница Тюмени по имени Кристина стала героиней шоу «Беременна в 16», которое выходит на канале «Ю». Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала.  В видеоанонсе указано, что выпуск программы с участницей из Тюмени будет показан в новом сезоне шоу. Его трансляция начнется этой осенью. Ранее агентство писало о том, что Александра Маслакова, которая несколько лет прожила в Тюмени после переезда из ХМАО, стала участницей проекта «Последний герой». Однако дойти до финала она так и не смогла.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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