Жительница Тюмени стала героиней шоу «Беременна в 16»

Выпуск с участницей шоу из Тюмени выйдет в эфир этой осенью
Жительница Тюмени по имени Кристина стала героиней шоу «Беременна в 16», которое выходит на канале «Ю». Информация об этом указана в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала.
В видеоанонсе указано, что выпуск программы с участницей из Тюмени будет показан в новом сезоне шоу. Его трансляция начнется этой осенью.
Ранее агентство писало о том, что Александра Маслакова, которая несколько лет прожила в Тюмени после переезда из ХМАО, стала участницей проекта «Последний герой». Однако дойти до финала она так и не смогла.
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