08 августа 2024

Афанасьев призвал Тюменцев собрать гуманитарный груз для Курской области

В Тюмени собирают груз предметов личной гигиены для жителей Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Тюмени пояснил, что больше всего в Курске ждут предметы личной гигиены
Глава Тюмени пояснил, что больше всего в Курске ждут предметы личной гигиены Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Тюменцы могут помочь жителям Курской области, собрав гуманитарный груз предметов первой необходимости. Больше всего пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ необходимы предметы личной гигиены. Приносить их в пункт сбора гумпомощи призвал в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

«Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь. Объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области», — написал в своем сообщении Афанасьев.

Он отметил, что сейчас пострадавшим особенно нужны следующие вещи:

  • памперсы для взрослых и детей разных размеров;
  • одноразовые пелёнки;
  • детское питание (можно приносить фруктовые пюре, соки и т. д.);
  • зубная паста (включая детскую);
  • зубные щётки (включая детские);
  • стиральный порошок;
  • предметы гигиены (мыло, гель для душа, шампунь, станок для бритья, пена для бритья, влажные салфетки, туалетная бумага).

Афанасьев уточнил, что гумпомощь ждут по адресу Водопроводная, 36/3. Ранее URA.RU рассказало, что в Курской области из-за массированной атаки ВСУ объявлен режим ЧС. Власти Тюменской области готовят к отправке груз необходимых в Курске медикаментов.

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Тюменцы могут помочь жителям Курской области, собрав гуманитарный груз предметов первой необходимости. Больше всего пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ необходимы предметы личной гигиены. Приносить их в пункт сбора гумпомощи призвал в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев. «Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь. Объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области», — написал в своем сообщении Афанасьев. Он отметил, что сейчас пострадавшим особенно нужны следующие вещи: Афанасьев уточнил, что гумпомощь ждут по адресу Водопроводная, 36/3. Ранее URA.RU рассказало, что в Курской области из-за массированной атаки ВСУ объявлен режим ЧС. Власти Тюменской области готовят к отправке груз необходимых в Курске медикаментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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