Афанасьев призвал Тюменцев собрать гуманитарный груз для Курской области

Тюменцы могут помочь жителям Курской области, собрав гуманитарный груз предметов первой необходимости. Больше всего пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ необходимы предметы личной гигиены. Приносить их в пункт сбора гумпомощи призвал в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
«Тюменцы — люди с большим сердцем, мы всегда готовы объединиться и прийти на помощь. Объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области», — написал в своем сообщении Афанасьев.
Он отметил, что сейчас пострадавшим особенно нужны следующие вещи:
- памперсы для взрослых и детей разных размеров;
- одноразовые пелёнки;
- детское питание (можно приносить фруктовые пюре, соки и т. д.);
- зубная паста (включая детскую);
- зубные щётки (включая детские);
- стиральный порошок;
- предметы гигиены (мыло, гель для душа, шампунь, станок для бритья, пена для бритья, влажные салфетки, туалетная бумага).
Афанасьев уточнил, что гумпомощь ждут по адресу Водопроводная, 36/3. Ранее URA.RU рассказало, что в Курской области из-за массированной атаки ВСУ объявлен режим ЧС. Власти Тюменской области готовят к отправке груз необходимых в Курске медикаментов.
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