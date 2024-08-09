09 августа 2024

Тюменцы пожаловались на кинотеатр в ТРЦ «Гудвин»

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец пожаловался на зависающий экран в кинотеатре ТРЦ
Тюменец пожаловался на зависающий экран в кинотеатре ТРЦ Фото:

Житель Тюмени пожаловался на невозможность посмотреть кино в ТРЦ «Гудвин». Во время просмотра фильма экран завис три раза, после чего сеанс отменили. Об этом горожанин рассказал корреспонденту URA.RU.

«Сходил в кино Гудвин… И знаете что? Кино сломалось. Три раза вис экран, после чего сеанс отменили», — поделился тюменец.

В качестве компенсации за потраченное время и деньги ему дали пригласительный билет на любой фильм. Он будет активен до конца августа.

URA.RU обратилось с официальным запросом в администрацию ТРЦ. Ответ ожидается.

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Житель Тюмени пожаловался на невозможность посмотреть кино в ТРЦ «Гудвин». Во время просмотра фильма экран завис три раза, после чего сеанс отменили. Об этом горожанин рассказал корреспонденту URA.RU. «Сходил в кино Гудвин… И знаете что? Кино сломалось. Три раза вис экран, после чего сеанс отменили», — поделился тюменец. В качестве компенсации за потраченное время и деньги ему дали пригласительный билет на любой фильм. Он будет активен до конца августа. URA.RU обратилось с официальным запросом в администрацию ТРЦ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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