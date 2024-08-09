Тюменцы пожаловались на кинотеатр в ТРЦ «Гудвин»

Тюменец пожаловался на зависающий экран в кинотеатре ТРЦ
Житель Тюмени пожаловался на невозможность посмотреть кино в ТРЦ «Гудвин». Во время просмотра фильма экран завис три раза, после чего сеанс отменили. Об этом горожанин рассказал корреспонденту URA.RU.
«Сходил в кино Гудвин… И знаете что? Кино сломалось. Три раза вис экран, после чего сеанс отменили», — поделился тюменец.
В качестве компенсации за потраченное время и деньги ему дали пригласительный билет на любой фильм. Он будет активен до конца августа.
URA.RU обратилось с официальным запросом в администрацию ТРЦ. Ответ ожидается.
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