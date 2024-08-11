The Times: Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области

Киев готовится к мощному удару со стороны РФ после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил источник в украинском командовании.
«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — приводит британская газета The Times слова источника. В материале отмечается, что речь идет об ударах по ряду объектов, расположенных в Киеве, включая правительственные объекты и здание парламента.
Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, около 20 боевых бронированных машин и 11 танков. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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