11 августа 2024

The Times: Россия готовит агрессивный ответ на атаки ВСУ в Курской области

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В Киеве считают, что Россия нанесет мощный удар после вторжения ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев готовится к мощному удару со стороны РФ после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил источник в украинском командовании.

«Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — приводит британская газета The Times слова источника. В материале отмечается, что речь идет об ударах по ряду объектов, расположенных в Киеве, включая правительственные объекты и здание парламента.

Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, около 20 боевых бронированных машин и 11 танков. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.

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Киев готовится к мощному удару со стороны РФ после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил источник в украинском командовании. «Россия чувствует необходимость дать жесткий ответ, чтобы показать миру, что она всемогуща. И что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», — приводит британская газета The Times слова источника. В материале отмечается, что речь идет об ударах по ряду объектов, расположенных в Киеве, включая правительственные объекты и здание парламента. Утром 6 августа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, около 20 боевых бронированных машин и 11 танков. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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