В ЯНАО зафиксировали более 200 случаев заражения ОРВИ

На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете.
«В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте».
Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей.
В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема.
Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей.
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На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете. «В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте». Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей. В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема. Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей.