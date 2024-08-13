13 августа 2024

В ЯНАО зафиксировали более 200 случаев заражения ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Надымский район проведет прививочную кампанию Фото:

На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете.

«В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте».

Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей.

В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема.

Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей.

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На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете. «В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте». Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей. В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема. Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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