В ЯНАО зафиксировали более 200 случаев заражения ОРВИ

14 августа 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Надымский район проведет прививочную кампанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете. «В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте». Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей. В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема. Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На прошлой неделе зарегистрировано 203 случая заболевания ОРВИ среди населения Надымского района — количество обращений продолжает плавно расти. Администрация провела заседание оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в муниципалитете. «В Надымской центральной районной больнице сотрудники готовятся к вакцинации. Прививки начнут ставить в конце августа — сразу после получения необходимого количества вакцин», — сообщает о первых мерах против ОРВИ районная администрация во «ВКонтакте». Помимо стационарных прививочных пунктов, 38 выездных бригад будут работать по запросу предприятий и учреждений. В школах и детских садах проведут инвентаризацию оборудования, моющих и дезинфицирующих средств. Также до старта прививочной кампании специалисты проконсультируют родителей. В поликлиниках прием больных с симптомами гриппа и простуды проводится ежедневно через дежурного терапевта. Однако в случае обострения заболеваемости, штаб могут увеличить для своевременного приема. Ранее URA.RU сообщало о рекордных субсидиях медикам. Наибольшие выплаты получат медики Ноябрьской ЦГБ — почти 458 млн рублей.