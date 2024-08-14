Ямальские туристы столкнулись на отдыхе со змеей. Видео

15 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Змея отдыхала рядом с туристами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отдыхающие в палатке жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили по соседству змею. Об этом рассказали в соцсетях. «Будьте осторожны на отдыхе», — сообщили в telegram-канале «NSK». Змею сняли на видео вблизи озера Светлое. На Ямале широко распространены ужи обыкновенные и ядовитые гадюки. Как вести себя при встрече со змеей и не спровоцировать ее на атаку, читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдыхающие в палатке жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили по соседству змею. Об этом рассказали в соцсетях. «Будьте осторожны на отдыхе», — сообщили в telegram-канале «NSK». Змею сняли на видео вблизи озера Светлое. На Ямале широко распространены ужи обыкновенные и ядовитые гадюки. Как вести себя при встрече со змеей и не спровоцировать ее на атаку, читайте в материале URA.RU.