14 августа 2024

Ямальские туристы столкнулись на отдыхе со змеей. Видео

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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Змея отдыхала рядом с туристами (архивное фото) Фото:

Отдыхающие в палатке жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили по соседству змею. Об этом рассказали в соцсетях.

«Будьте осторожны на отдыхе», — сообщили в telegram-канале «NSK». Змею сняли на видео вблизи озера Светлое.

На Ямале широко распространены ужи обыкновенные и ядовитые гадюки. Как вести себя при встрече со змеей и не спровоцировать ее на атаку, читайте в материале URA.RU.

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Отдыхающие в палатке жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили по соседству змею. Об этом рассказали в соцсетях. «Будьте осторожны на отдыхе», — сообщили в telegram-канале «NSK». Змею сняли на видео вблизи озера Светлое. На Ямале широко распространены ужи обыкновенные и ядовитые гадюки. Как вести себя при встрече со змеей и не спровоцировать ее на атаку, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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