Змея отдыхала рядом с туристами (архивное фото)
Отдыхающие в палатке жители Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили по соседству змею. Об этом рассказали в соцсетях.
«Будьте осторожны на отдыхе», — сообщили в telegram-канале «NSK». Змею сняли на видео вблизи озера Светлое.
На Ямале широко распространены ужи обыкновенные и ядовитые гадюки. Как вести себя при встрече со змеей и не спровоцировать ее на атаку, читайте в материале URA.RU.
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