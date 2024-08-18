В Кургане наказали кондуктора, который грубил пассажирам в автобусе

19 августа 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Кондукторов в Кургане инструктируют, чтобы они не грубили пассажирам Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан. «Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан. «Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе.