В Кургане наказали кондуктора, который грубил пассажирам в автобусе

Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан.
«Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе.
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Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан. «Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе.