18 августа 2024
17 августа 2024

В Кургане наказали кондуктора, который грубил пассажирам в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
Кондукторов в Кургане инструктируют, чтобы они не грубили пассажирам Фото:

Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан.

«Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе.

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Жительница Кургана в переполненном автобусе с трудом пробралась к двери, чтобы выйти на нужной ей остановке. На просьбу женщины — не закрывать дверь и выпустить ее, она получила грубые замечания кондуктора. Об этом горожанка написала в жалобе. Представители перевозчика ответили, что кондуктор уже наказан. «Кондуктор маршрута №96 нагрубила мне, когда я пыталась выйти на остановке и попросила не закрывать сразу дверь автобуса. Прошу принять меры», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». В ответе горожанке сообщили, что кондуктора привлекли к дисциплинарной ответственности. Также специалисты перевозчика принесли извинения пассажирке автобуса. Они добавили, что с кондуктором проведен дополнительный инструктаж о соблюдении выдержки и такта на работе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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