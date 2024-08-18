18 августа 2024

Семья тюменцев поборется за 3 миллиона рублей в шоу на СТС

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Тюменцы могут выиграть три миллиона рублей Фото:

Семья Калинчевых из Тюмени стали участниками нового шоу на СТС, где они поборются за приз в три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«На СТС пройдет премьера спортивно-развлекательного шоу „Семейные игры. Битва за олимп“, в котором 18 семей со всей России вступят в борьбу за три миллиона рублей. Среди участников — семья Калинчевых из Тюмени. Степан и Светлана Калинчевы воспитывают четырех дочерей, в проекте они участвовали с 14-летней Даниэллой и бабушкой Анной», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказала мама детей — Светлана Калинчева, к шоу тюменцы готовились бегая в парке. В ходе соревнований им предстоит собирать трехметровый пазл, примерить 20-килограммовые костюмы сумоистов, стрелять из гигантских пушек и пройти еще ряд испытаний.

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Семья Калинчевых из Тюмени стали участниками нового шоу на СТС, где они поборются за приз в три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «На СТС пройдет премьера спортивно-развлекательного шоу „Семейные игры. Битва за олимп“, в котором 18 семей со всей России вступят в борьбу за три миллиона рублей. Среди участников — семья Калинчевых из Тюмени. Степан и Светлана Калинчевы воспитывают четырех дочерей, в проекте они участвовали с 14-летней Даниэллой и бабушкой Анной», — рассказали в пресс-службе. Как рассказала мама детей — Светлана Калинчева, к шоу тюменцы готовились бегая в парке. В ходе соревнований им предстоит собирать трехметровый пазл, примерить 20-килограммовые костюмы сумоистов, стрелять из гигантских пушек и пройти еще ряд испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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