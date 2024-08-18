Семья тюменцев поборется за 3 миллиона рублей в шоу на СТС

19 августа 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Тюменцы могут выиграть три миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья Калинчевых из Тюмени стали участниками нового шоу на СТС, где они поборются за приз в три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «На СТС пройдет премьера спортивно-развлекательного шоу „Семейные игры. Битва за олимп“, в котором 18 семей со всей России вступят в борьбу за три миллиона рублей. Среди участников — семья Калинчевых из Тюмени. Степан и Светлана Калинчевы воспитывают четырех дочерей, в проекте они участвовали с 14-летней Даниэллой и бабушкой Анной», — рассказали в пресс-службе. Как рассказала мама детей — Светлана Калинчева, к шоу тюменцы готовились бегая в парке. В ходе соревнований им предстоит собирать трехметровый пазл, примерить 20-килограммовые костюмы сумоистов, стрелять из гигантских пушек и пройти еще ряд испытаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Калинчевых из Тюмени стали участниками нового шоу на СТС, где они поборются за приз в три миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала. «На СТС пройдет премьера спортивно-развлекательного шоу „Семейные игры. Битва за олимп“, в котором 18 семей со всей России вступят в борьбу за три миллиона рублей. Среди участников — семья Калинчевых из Тюмени. Степан и Светлана Калинчевы воспитывают четырех дочерей, в проекте они участвовали с 14-летней Даниэллой и бабушкой Анной», — рассказали в пресс-службе. Как рассказала мама детей — Светлана Калинчева, к шоу тюменцы готовились бегая в парке. В ходе соревнований им предстоит собирать трехметровый пазл, примерить 20-килограммовые костюмы сумоистов, стрелять из гигантских пушек и пройти еще ряд испытаний.