Тюменцев предупредили об опасной обстановке на федеральной трассе

На трассе из Тюмени в Омск 20 августа ожидаются туман и плохая видимость

19 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Трассу на Омск накроет туман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидается низкая видимость из-за тумана. Об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». «Внимание! 20 августа ночью и утром на автодороге Р-402 в границах Тюменской области местами ожидается туман. Ухудшение видимости — до 200-500 метров», — предупредили в компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцев ожидают 10 дней дождей. Ливни продлятся до 28 августа включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидается низкая видимость из-за тумана. Об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». «Внимание! 20 августа ночью и утром на автодороге Р-402 в границах Тюменской области местами ожидается туман. Ухудшение видимости — до 200-500 метров», — предупредили в компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцев ожидают 10 дней дождей. Ливни продлятся до 28 августа включительно.