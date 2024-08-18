18 августа 2024

Тюменцев предупредили об опасной обстановке на федеральной трассе

На трассе из Тюмени в Омск 20 августа ожидаются туман и плохая видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Трассу на Омск накроет туман Фото:

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидается низкая видимость из-за тумана. Об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор».

«Внимание! 20 августа ночью и утром на автодороге Р-402 в границах Тюменской области местами ожидается туман. Ухудшение видимости — до 200-500 метров», — предупредили в компании.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев ожидают 10 дней дождей. Ливни продлятся до 28 августа включительно.

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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидается низкая видимость из-за тумана. Об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор». «Внимание! 20 августа ночью и утром на автодороге Р-402 в границах Тюменской области местами ожидается туман. Ухудшение видимости — до 200-500 метров», — предупредили в компании. Ранее URA.RU писало, что тюменцев ожидают 10 дней дождей. Ливни продлятся до 28 августа включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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