Тюменцев предупредили об опасной обстановке на федеральной трассе

Трассу на Омск накроет туман
На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 20 августа ожидается низкая видимость из-за тумана. Об опасной обстановке водителей предупредили в «Уралуправтодор».
«Внимание! 20 августа ночью и утром на автодороге Р-402 в границах Тюменской области местами ожидается туман. Ухудшение видимости — до 200-500 метров», — предупредили в компании.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев ожидают 10 дней дождей. Ливни продлятся до 28 августа включительно.
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