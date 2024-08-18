Концентрация вредных примесей в воздухе будет опасно повышена
В Тюмени с вечера 19 августа и до 08:00 20 августа установлена первая степень опасности из-за накопления вредных веществ в воздухе. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.
«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. С 20:00 19 августа до 08:00 20 августа объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — сообщили синоптики.
Ранее URA.RU писало что тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе на Омск. 20 августа там ожидается плохая видимость из-за сильного тумана.
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