18 августа 2024

Воздух в Тюмени станет опасен

В Тюмени объявили первую степень опасности из-за вредных веществ в воздухе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концентрация вредных примесей в воздухе будет опасно повышена
Концентрация вредных примесей в воздухе будет опасно повышена Фото:

В Тюмени с вечера 19 августа и до 08:00 20 августа установлена первая степень опасности из-за накопления вредных веществ в воздухе. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. С 20:00 19 августа до 08:00 20 августа объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — сообщили синоптики.

Ранее URA.RU писало что тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе на Омск. 20 августа там ожидается плохая видимость из-за сильного тумана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с вечера 19 августа и до 08:00 20 августа установлена первая степень опасности из-за накопления вредных веществ в воздухе. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. С 20:00 19 августа до 08:00 20 августа объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — сообщили синоптики. Ранее URA.RU писало что тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе на Омск. 20 августа там ожидается плохая видимость из-за сильного тумана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...