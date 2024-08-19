Житель Тюменской области насмерть забил родственника граблями

Житель Тюменской области забил своего родственника граблями во время алкогольной вечеринки. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
«В Ярковском районе 29-летний житель деревни Мотуши 18 августа выпивал со своим родственником. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял грабли и начал наносить удары по голове и телу потерпевшего. В какой-то момент мужчине удалось вырваться и забежать в баню. Однако убийца последовал за ним и нанес еще несколько ударов», — рассказали в ведомстве.
По итогу 36-летний пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу.
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