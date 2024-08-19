Житель Тюменской области насмерть забил родственника граблями

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Орудием убийства стали грабли
Орудием убийства стали грабли Фото:

Житель Тюменской области забил своего родственника граблями во время алкогольной вечеринки. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«В Ярковском районе 29-летний житель деревни Мотуши 18 августа выпивал со своим родственником. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял грабли и начал наносить удары по голове и телу потерпевшего. В какой-то момент мужчине удалось вырваться и забежать в баню. Однако убийца последовал за ним и нанес еще несколько ударов», — рассказали в ведомстве.

По итогу 36-летний пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу.

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Житель Тюменской области забил своего родственника граблями во время алкогольной вечеринки. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. «В Ярковском районе 29-летний житель деревни Мотуши 18 августа выпивал со своим родственником. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял грабли и начал наносить удары по голове и телу потерпевшего. В какой-то момент мужчине удалось вырваться и забежать в баню. Однако убийца последовал за ним и нанес еще несколько ударов», — рассказали в ведомстве. По итогу 36-летний пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый задержан и заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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