Во время гроз выпадет половина месячной нормы осадков
В следующие два дня, 21 и 22 августа, над Тюменью будут бушевать грозы. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«В среду и четверг, 21 и 22 августа, в Тюмени ожидаются грозы, сильные осадки. Температура воздуха в эти дни составит в среднем 20 градусов по шкале цельсия», — говорится на портале.
Сообщается, что за два грозовых дня в городе выпадет около 26 миллиметров осадков. По данным многолетних метеорологических наблюдений, это почти половина месячной нормы для тюменского августа. Ранее URA.RU рассказало, что жителям Тюмени стоит быть готовыми к затяжным дождям.
Прогноз по версии Gismeteo
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