19 августа 2024

На Тюмень надвигается грозовой фронт. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время гроз выпадет половина месячной нормы осадков
Во время гроз выпадет половина месячной нормы осадков Фото:

В следующие два дня, 21 и 22 августа, над Тюменью будут бушевать грозы. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В среду и четверг, 21 и 22 августа, в Тюмени ожидаются грозы, сильные осадки. Температура воздуха в эти дни составит в среднем 20 градусов по шкале цельсия», — говорится на портале.

Сообщается, что за два грозовых дня в городе выпадет около 26 миллиметров осадков. По данным многолетних метеорологических наблюдений, это почти половина месячной нормы для тюменского августа. Ранее URA.RU рассказало, что жителям Тюмени стоит быть готовыми к затяжным дождям.

Прогноз по версии Gismeteo
Прогноз по версии Gismeteo
Фото:

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В следующие два дня, 21 и 22 августа, над Тюменью будут бушевать грозы. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В среду и четверг, 21 и 22 августа, в Тюмени ожидаются грозы, сильные осадки. Температура воздуха в эти дни составит в среднем 20 градусов по шкале цельсия», — говорится на портале. Сообщается, что за два грозовых дня в городе выпадет около 26 миллиметров осадков. По данным многолетних метеорологических наблюдений, это почти половина месячной нормы для тюменского августа. Ранее URA.RU рассказало, что жителям Тюмени стоит быть готовыми к затяжным дождям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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