В нескольких отделах полиции Петербурга проводят следственные действия

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Следователи действуют по поручению Бастрыкина, сообщает ТАСС
Следователи действуют по поручению Бастрыкина, сообщает ТАСС Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ проводят следственные действия в отделах полиции после сообщений о незаконном задержании общественников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело... по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенного группой лиц. Сейчас в нескольких отделах полиции города Санкт-Петербурга проводятся следственные действия», — заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.

По данным источника агентства, решение о возбуждении уголовного дела было принято после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. На Комендантском проспекте ранее произошел конфликт, связанный с таксомоторным бизнесом, в результате которого один человек получил огнестрельное ранение. После этого произошли задержания активистов, пытавшихся разобраться в конфликте.

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В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ проводят следственные действия в отделах полиции после сообщений о незаконном задержании общественников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело... по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенного группой лиц. Сейчас в нескольких отделах полиции города Санкт-Петербурга проводятся следственные действия», — заявили в пресс-службе ведомства ТАСС. По данным источника агентства, решение о возбуждении уголовного дела было принято после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. На Комендантском проспекте ранее произошел конфликт, связанный с таксомоторным бизнесом, в результате которого один человек получил огнестрельное ранение. После этого произошли задержания активистов, пытавшихся разобраться в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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