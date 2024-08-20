В нескольких отделах полиции Петербурга проводят следственные действия

В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ проводят следственные действия в отделах полиции после сообщений о незаконном задержании общественников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело... по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенного группой лиц. Сейчас в нескольких отделах полиции города Санкт-Петербурга проводятся следственные действия», — заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.
По данным источника агентства, решение о возбуждении уголовного дела было принято после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. На Комендантском проспекте ранее произошел конфликт, связанный с таксомоторным бизнесом, в результате которого один человек получил огнестрельное ранение. После этого произошли задержания активистов, пытавшихся разобраться в конфликте.
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