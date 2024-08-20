Кадыров показал Путину новую мечеть в Чечне

Президент России Владимир Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном. Строительство религиозного учреждения было завершено недавно. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, сопровождающий российского лидера.
«Пользуясь случаем, я поблагодарил ещё раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих. За защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей», — написал по этому поводу Кадыров у себя в telegram-канале. В мечети Путина встретил муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев.
Ранее Путин также посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики и Героя России. В ходе церемонии президент возложил цветы к месту захоронения, отдавая дань уважения его памяти и вкладу в историю республики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.