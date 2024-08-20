20 августа 2024

Кадыров показал Путину новую мечеть в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин впервые за много лет посетил Чечню
Путин впервые за много лет посетил Чечню Фото:

Президент России Владимир Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном. Строительство религиозного учреждения было завершено недавно. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, сопровождающий российского лидера.

«Пользуясь случаем, я поблагодарил ещё раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих. За защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей», — написал по этому поводу Кадыров у себя в telegram-канале. В мечети Путина встретил муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев.

Ранее Путин также посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики и Героя России. В ходе церемонии президент возложил цветы к месту захоронения, отдавая дань уважения его памяти и вкладу в историю республики.

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Президент России Владимир Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном. Строительство религиозного учреждения было завершено недавно. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, сопровождающий российского лидера. «Пользуясь случаем, я поблагодарил ещё раз Владимира Владимировича за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих. За защиту священных писаний на высшем государственном уровне и за сохранение традиционных семейных ценностей», — написал по этому поводу Кадыров у себя в telegram-канале. В мечети Путина встретил муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев. Ранее Путин также посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова, первого президента республики и Героя России. В ходе церемонии президент возложил цветы к месту захоронения, отдавая дань уважения его памяти и вкладу в историю республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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