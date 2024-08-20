20 августа 2024

Путин стал почетным гражданином Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин получил престижную в Чечне награду
Путин получил престижную в Чечне награду Фото:

Президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Соответствующий знак ему вручили во время визита в республику.

«Знак и удостоверение [почетного гражданина Чечни] президенту вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев», — передает РИА Новости. Президент России, в свою очередь, преподнес в ответ уникальный подарок — Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой было недавно завершено. Кадыров ранее выразил благодарность российскому лидеру за внимание к религиозным вопросам.

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Президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Соответствующий знак ему вручили во время визита в республику. «Знак и удостоверение [почетного гражданина Чечни] президенту вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев», — передает РИА Новости. Президент России, в свою очередь, преподнес в ответ уникальный подарок — Коран ручной работы в драгоценном переплете. Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой было недавно завершено. Кадыров ранее выразил благодарность российскому лидеру за внимание к религиозным вопросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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