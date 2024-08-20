Путин стал почетным гражданином Чечни

Президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Соответствующий знак ему вручили во время визита в республику.
«Знак и удостоверение [почетного гражданина Чечни] президенту вручили глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев», — передает РИА Новости. Президент России, в свою очередь, преподнес в ответ уникальный подарок — Коран ручной работы в драгоценном переплете.
Путин посетил новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой было недавно завершено. Кадыров ранее выразил благодарность российскому лидеру за внимание к религиозным вопросам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.