Во время встречи с губернатором ЯНАО потерялся особенный ребенок

Во время встречи с Артюховым потерялся особенный ребенок
новость из сюжета«Честный маршрут» губернатора ЯНАО
В Тарко-Сале (ЯНАО) во время встречи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с жителями потерялся ребенок с инвалидностью. Об этом сообщили по громкой связи во время эфира.
«Потерялся мальчик Адам. Он качался тут на качелях. Ребенок не разговаривает», — сообщили по громкой связи. Губернатор призвал найти Адама. Эфир встречи транслируется на странице Артюхова в VK.
На встречу в Тарко-Сале пришло много народа. Артюхов встречается с жителями Ямала в четвертый раз. До этого встречи прошли в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском.
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