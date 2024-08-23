Во время встречи с губернатором ЯНАО потерялся особенный ребенок

Во время встречи с губернатором ЯНАО потерялся немой мальчик
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Во время встречи с Артюховым потерялся особенный ребенок
Во время встречи с Артюховым потерялся особенный ребенок Фото:
новость из сюжета
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО

В Тарко-Сале (ЯНАО) во время встречи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с жителями потерялся ребенок с инвалидностью. Об этом сообщили по громкой связи во время эфира.

«Потерялся мальчик Адам. Он качался тут на качелях. Ребенок не разговаривает», — сообщили по громкой связи. Губернатор призвал найти Адама. Эфир встречи транслируется на странице Артюхова в VK.

На встречу в Тарко-Сале пришло много народа. Артюхов встречается с жителями Ямала в четвертый раз. До этого встречи прошли в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) во время встречи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с жителями потерялся ребенок с инвалидностью. Об этом сообщили по громкой связи во время эфира. «Потерялся мальчик Адам. Он качался тут на качелях. Ребенок не разговаривает», — сообщили по громкой связи. Губернатор призвал найти Адама. Эфир встречи транслируется на странице Артюхова в VK. На встречу в Тарко-Сале пришло много народа. Артюхов встречается с жителями Ямала в четвертый раз. До этого встречи прошли в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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