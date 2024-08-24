24 августа 2024

Reuters: ИГИЛ* совершило теракт в Германии 23 августа

© Служба новостей «URA.RU»
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ИГИЛ* взяло ответственность за теракты в Германии
ИГИЛ* взяло ответственность за теракты в Германии Фото:

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в Германии. Ранее подросток напал на прохожих в немецком городе Золинген, что привело к гибели трех людей, еще восемь получили ранения.

«Группировка „Исламское государство“ в субботу взяла на себя ответственность за ножевое нападение в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Группировка боевиков заявила: „Он совершил нападение в отместку за мусульман в Палестине и по всему миру“, — передает Reuters.

Отмечается, что террористы никаких доказательств своего утверждения не предоставили. Власти Германии делают все возможное, чтобы установить виновных в нападении, сообщает агентство.

Ранее, 23 августа, на городском празднике в Золингене произошло нападение на людей с ножом. Полиция не исключает террористический мотив в совершении преступления, передает RT.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в Германии. Ранее подросток напал на прохожих в немецком городе Золинген, что привело к гибели трех людей, еще восемь получили ранения. «Группировка „Исламское государство“ в субботу взяла на себя ответственность за ножевое нападение в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения. Группировка боевиков заявила: „Он совершил нападение в отместку за мусульман в Палестине и по всему миру“, — передает Reuters. Отмечается, что террористы никаких доказательств своего утверждения не предоставили. Власти Германии делают все возможное, чтобы установить виновных в нападении, сообщает агентство. Ранее, 23 августа, на городском празднике в Золингене произошло нападение на людей с ножом. Полиция не исключает террористический мотив в совершении преступления, передает RT. *ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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