В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа.
«Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия.
Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье».
В Частоозерском округе отметят 100-летие со дня образования
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В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа. «Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия. Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье».