26 августа 2024

На 100-летие курганского округа устроят байкер-шоу и флешмоб. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, байкеры, harley davidson
В Частоозерском округе устроят шоу байкеров Фото:

В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа.

«Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия.

Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье».

В Частоозерском округе отметят 100-летие со дня образования
В Частоозерском округе отметят 100-летие со дня образования
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа. «Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия. Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...