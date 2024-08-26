На 100-летие курганского округа устроят байкер-шоу и флешмоб. Афиша

27 августа 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В Частоозерском округе устроят шоу байкеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа. «Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия. Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье». В Частоозерском округе отметят 100-летие со дня образования Частоозерье | Жизнь села Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на 100-летие Частоозерского округа устроят шоу байкеров, фестиваль красок и танцевальный флешмоб. Об этом сообщается в афише праздника, который пройдет 30 августа. «Праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Частоозерского муниципального округа. Байкер-шоу, фестиваль красок и танцевальный флешмоб», — указано в афише мероприятия. Также на 100-летие округа планируется концерт фольклорного ансамбля «Цветень» и солистов из Кургана. Также будут работать ярмарки, фото-зоны, выставки цветов и ремесленников, детские интерактивные площадки. Кроме того, пройдет гастрономический конкурс «Хлеб всему голова» и спортивные мероприятия «Частоозерский округ за красоту и здоровье».