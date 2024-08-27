Корпус курганского университета остался без воды

В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз».
«В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации.
Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130.
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В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130.