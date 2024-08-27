Корпус курганского университета остался без воды

28 августа 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Воду отключили из-за повреждения водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130.