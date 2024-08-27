27 августа 2024

Корпус курганского университета остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду отключили из-за повреждения водопровода Фото:

В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз».

«В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130.

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В Кургане из-за повреждения водопровода без воды остался корпус университета и многоквартирные дома. Об этом сообщили в организации «Водный Союз». «В связи с повреждением сторонней организацией водопровода по улице Пролетарская, 64 без холодного водоснабжения: Пролетарская, 62 (Курганский государственный университет), 64. Также воды нет по улице Пушкина, 201, 203, 205», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода в Северном районе без холодной воды остались несколько детсадов, супермаркетов и жилые дома. Воду отключили в школе №9, детских садах №103 и 130.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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