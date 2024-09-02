В Тюмени владельцы китайских авто вынуждены ждать запчасти несколько месяцев

03 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Запчасти из Китая поступают в течение нескольких месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены ждать запчасти для ремонта несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщили сами водители. По их словам, задержка комплектующих для машин связана с транспортными издержками. «Я попал в ДТП в июне на авто из Китая. В сервисе сообщили, что запчасти надо ждать от 30 до 90 дней. Сейчас уже идет четвертый месяц, как ждем поставку. Сам ремонт, как мне сообщили, займет всего несколько дней», — рассказал тюменец Евгений. В сервисном центре Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка деталей связана в первую очередь с логистикой. «Поставщики формируют большой заказ, чтобы было выгодно отправлять контейнер. Затем ждут несколько месяцев, пока он полностью укомплектуется. Пока это все прибудет из Китая, растаможка, потом еще по России развезут, отсюда и такой большой срок доставки», — сообщили сотрудник автосервиса. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали писать жалобы в региональный Роспотребнадзор по поводу некачественных китайских авто. За полгода 2024 года в ведомство поступило уже пять таких обращений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены ждать запчасти для ремонта несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщили сами водители. По их словам, задержка комплектующих для машин связана с транспортными издержками. «Я попал в ДТП в июне на авто из Китая. В сервисе сообщили, что запчасти надо ждать от 30 до 90 дней. Сейчас уже идет четвертый месяц, как ждем поставку. Сам ремонт, как мне сообщили, займет всего несколько дней», — рассказал тюменец Евгений. В сервисном центре Тюмени корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка деталей связана в первую очередь с логистикой. «Поставщики формируют большой заказ, чтобы было выгодно отправлять контейнер. Затем ждут несколько месяцев, пока он полностью укомплектуется. Пока это все прибудет из Китая, растаможка, потом еще по России развезут, отсюда и такой большой срок доставки», — сообщили сотрудник автосервиса. Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени начали писать жалобы в региональный Роспотребнадзор по поводу некачественных китайских авто. За полгода 2024 года в ведомство поступило уже пять таких обращений.