Вероятного убийцу Насти Якиной из Нижнего Тагила проверяют на изнасилование

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Силовики задержали Александрова в московском аэропорту Фото:
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В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила Владимира Александрова проверяют на изнасилование девочки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Александров мог изнасиловать школьницу. Это одна из версий», — сказал собеседник агентства.

Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. Предположительно, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Сейчас его этапировали в Екатеринбург. Если убийцей ребенка окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. При доказанном изнасиловании мужчина не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на фронт. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила Владимира Александрова проверяют на изнасилование девочки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александров мог изнасиловать школьницу. Это одна из версий», — сказал собеседник агентства. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. Предположительно, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Сейчас его этапировали в Екатеринбург. Если убийцей ребенка окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. При доказанном изнасиловании мужчина не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на фронт. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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