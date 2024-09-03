Вероятного убийцу Насти Якиной из Нижнего Тагила проверяют на изнасилование

03 сентября 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Силовики задержали Александрова в московском аэропорту Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила Владимира Александрова проверяют на изнасилование девочки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александров мог изнасиловать школьницу. Это одна из версий», — сказал собеседник агентства. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. Предположительно, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Сейчас его этапировали в Екатеринбург. Если убийцей ребенка окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. При доказанном изнасиловании мужчина не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на фронт. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила Владимира Александрова проверяют на изнасилование девочки. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александров мог изнасиловать школьницу. Это одна из версий», — сказал собеседник агентства. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. Предположительно, на теле ребенка были следы удушья, а в квартире Александрова заметили красный след, похожий на кровь. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Сейчас его этапировали в Екатеринбург. Если убийцей ребенка окажется Александров, ему будет грозить пожизненное лишение свободы. При доказанном изнасиловании мужчина не сможет избежать уголовной ответственности и уехать на фронт. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.